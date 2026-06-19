スズキなのに「ダイハツ顔」？スズキの軽ワンボックス商用バンとして、多くのユーザーから支持を集めている「エブリイ」。エブリイの名前は1982年に「キャリイバン・エブリイ」として初登場していますが、「キャリイバン」時代から数えると1964年に初登場しており、すでに60年以上の長い歴史を誇るモデルとなっています。そんなエブリイですが、現行型では2026年5月にマイナーチェンジを実施したばかりで、新たなフロント