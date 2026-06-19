サイドへの正確な球出しが武器の冨安。全試合出場は難しくとも、課題を見つけ仲間に助言できる存在は頼もしいついに開幕したW杯北中米大会。森保ジャパンの次なる相手は、北アフリカの雄、チュニジアだ。鬼門の第2戦突破へ――。攻略法はあるのか!?【写真】日本代表の注目選手たち＊＊＊【海外W杯で未勝利。日本の鬼門「第2戦」】ついに幕を開けたサッカーW杯北中米大会。森保ジャパンの次なる戦いはグループリーグ第2戦、