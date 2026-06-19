日本代表のベースキャンプ地ナッシュビルに来てから１週間以上が経った。ただ、ナッシュビルはワールドカップの開催都市ではない。そのためか、“ワールドカップの雰囲気”をほとんど感じない。さすがにオランダ戦が行なわれたダラスでは、日本人サポーターの熱狂ぶりを目の当たりにした。しかし、プレス席はガラス越しだったため、スタンドの空気を肌で感じるという意味では物足りなさもあった。さらに、日本代表に張り付い