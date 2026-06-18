6月18日、ワシントン・ナショナルズ傘下の2Aチームから日本球界復帰を決めた、小笠原慎之介投手（28）が読売ジャイアンツに入団。会見では「（誘いの）熱意が熱かった」と、“出戻り”先に巨人を選択した理由を明かした。【写真】ゴルフウェアがパツパツ、すっかり“肉付き”がよくなった小笠原慎之介自身の「夢」を叶えるため、中日ドラゴンズからポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ挑戦を容認してもらい、2025