【人生逆転！私の勝ち】姉「子どもの成果は親の功績じゃないよ？」…ぐぬぬ＜第19話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第19話 子どもの成果は子どものもの？
【編集部コメント】
アキナさん、深い……！ 確かに子どものために何かをしてあげたとしても、その結果を親が自分の功績のように自慢することではないのかもしれません。あくまでも子どもが頑張った結果であり、そこに「勝ち」も「負け」もありません。ましてや周りがこぞって親を褒めたたえるのも違います。子どもの気持ちを置き去りにした行為に、もしかしたらアキナさんも優秀であるがゆえに昔から思うところがあったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第19話 子どもの成果は子どものもの？
【編集部コメント】
アキナさん、深い……！ 確かに子どものために何かをしてあげたとしても、その結果を親が自分の功績のように自慢することではないのかもしれません。あくまでも子どもが頑張った結果であり、そこに「勝ち」も「負け」もありません。ましてや周りがこぞって親を褒めたたえるのも違います。子どもの気持ちを置き去りにした行為に、もしかしたらアキナさんも優秀であるがゆえに昔から思うところがあったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙