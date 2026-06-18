6月17日、元タレントの田代まさしがInstagramを更新し、警察の対応に疑問を示して波紋を呼んでいる。「田代さんは《一昨日、アパリ（編集部注：薬物依存症の問題に取り組むNPO法人）での職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのにその次の日に高円寺駅で職務質問にあいました》と記し、《薬物事犯は再犯率が高いという理由だけで派出所まで連れて行かれて尿検査を強要されました!》と報告。《いつに