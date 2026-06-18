成田国際空港（NAA）は、旅客手荷物ハンドリング分野の国際イノベーションアライアンス「BOOST」に6月10日に加盟した。「BOOST」は、手荷物ハンドリングの自動化と効率化を目的とした空港主導の共同実証プログラム。2024年6月にアムステルダム/スキポール空港、ソウル/仁川空港、ノルウェーのアビノールが連携して開始した。ブリュッセル空港とヒースロー空港が加わり、NAAを加えて計6社となった。ロボットと自動化技術を活用し、