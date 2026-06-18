【写真＆動画】藤井風『MAJ』オフショット＆バースデーショット／「Prema」パフォーマンス映像 Fujii Kaze（藤井風）が自身のInstagramを更新。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式のオフショットを公開し、受賞に対する感謝を綴っている。 ■“お誕生日おめでとう”のタスキをかけてケーキを持ったバースデーショットも公開 6月13日に開催された『MUSIC AWARDS