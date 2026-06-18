藤井風がフォーマルルックでお茶目なポーズを魅せた『MAJ』オフショット！誕生日ケーキを持つ姿も公開し「ハーフアップかわいい」と大反響

【写真＆動画】藤井風『MAJ』オフショット＆バースデーショット／「Prema」パフォーマンス映像

Fujii Kaze（藤井風）が自身のInstagramを更新。国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式のオフショットを公開し、受賞に対する感謝を綴っている。

■“お誕生日おめでとう”のタスキをかけてケーキを持ったバースデーショットも公開

6月13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式。藤井は、アルバム『Prema』で「最優秀アルバム賞」を受賞したほか、同作のタイトル曲「Prema」で「最優秀R＆B／コンテンポラリー楽曲賞」と「最優秀R＆B／コンテンポラリーアーティスト賞」を獲得。さらに、『HELP EVER HURT NEVER』が「最優秀ロングヒットアルバム賞」に選出され、4冠を飾った。

藤井は「thank you Love thank you God thank you Prema」と添えて計3点の写真を公開。そこに写し出されたのは、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のタイトルを背景に、赤色に輝くトロフィー「THE RUBY」（ザ・ルビー）を頭にのせ、片手を腰にあてて堂々とポーズを決める藤井の姿だ。肩までの髪をハーフアップでまとめ、オーバーサイズのジャケットとワイドパンツ、そしてネクタイを合わせた洗練されたフォーマルコーデ。

続く写真は、王冠を被った藤井と『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』『ALBUM OF THE YEAR』『Prema』という文字が、真っ赤な色でプリントされている布のようなものを捉えている。さらに、“29”のろうそくや藤井の写真、“2026.06.14. Sun. Happy Birthday.Kaze”の文字で鮮やかにデコレーションされたケーキを持つ藤井の姿。藤井は、“お誕生日おめでとう”のタスキをかけ、くしゃっとした表情で歓喜している姿が写し出されている。

SNSには、「受賞も誕生日もおめでとうございます」「カッコよとかわいいが溢れすぎてる」「ハーフアップかわい」という声が続々と集まっている。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式で圧巻のパフォーマンスを披露

またInstagramでは、授賞式で「Prema」をパフォーマンスする映像も公開。バンドを従えてマイクに向き合い、歌いながらサングラスを外してニッコリと微笑む姿を見せる。そして、演奏に身を委ねながらグルーヴィに歌いあげていくパフォーマンスと、時折カメラに向けられた目力には誰もが圧倒される。

コメント欄には「受賞も誕生日もおめでとうございます」「ゴージャスなパフォーマンスが最高でした」「世界レベルのステージ！」「空気を変える存在感」などといった絶賛の声で溢れている。