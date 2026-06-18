東京と北海道を陸路で結ぶ大動脈、北海道新幹線がさらなるスピードアップに向けて大きく動き出しました！鉄道・運輸機構（JRTT）とJR北海道は、2026年6月2日から11月26日までの期間、北海道新幹線（新青森〜新函館北斗間）の青函トンネル前後の共用走行区間において、夜間の高速走行試験を実施します。この試験は、ゴールデンウィーク（GW）やお盆などの多客期に、貨物列車との共用区間における新幹線の営業最高速度を現行の140km/