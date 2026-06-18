ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ú»þÂ®260km¤Ø¡Û¤ªËßŽ¥GW¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»þÃ»¤Ø¸þ¤±ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¸å¶è´Ö¤ÇÌë´Ö¤Î¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¤ò³«»Ï¡ª3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»î¸³¹àÌÜ¤È¤Ï¡©
Åìµþ¤ÈËÌ³¤Æ»¤òÎ¦Ï©¤Ç·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤ÈJRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢2026Ç¯6·î2Æü¤«¤é11·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ê¿·ÀÄ¿¹¡Á¿·È¡´ÛËÌÅÍ´Ö¡Ë¤ÎÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¸å¤Î¶¦ÍÑÁö¹Ô¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìë´Ö¤Î¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»î¸³¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¤ä¤ªËß¤Ê¤É¤ÎÂ¿µÒ´ü¤Ë¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤È¤Î¶¦ÍÑ¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿·´´Àþ¤Î±Ä¶ÈºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¸½¹Ô¤Î140km/h¤«¤é260km/h¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¡¢·àÅª¤Ê½êÍ×»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â»þÂ®260km¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ë3¤Ä¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î°ÂÁ´Â¬Äê¹àÌÜ¤«¤é¡¢¤³¤Î»î¸³¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¡×¤Î¾ï¼±¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ºÇ¿·¤ÎËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¹©»ö¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ ¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¤Î³µÍ×¤ÈÌÜÅª
Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¸³¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬ºßÍèÀþ¤ÈÀþÏ©¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÁ°¸å¤Î¡ÖÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î2Æü(²Ð)¡Á11·î26Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢±Ä¶È±¿Å¾½ªÎ»¸å¤ÎÌë´Ö¤Ë±ä¤Ù20ÆüÄøÅÙ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô¶è´Ö¤Ï¿·È¡´ÛËÌÅÍ±Ø¡ÊÈ¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡Ë¡Á¿·ÀÄ¿¹±Ø´Ö¤Ç¡¢1Æü1±ýÉüÄøÅÙ¤ÎÁö¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»î¸³¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î140km/h¢ÍºÇ¹â260km/h¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÂ®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»î¸³¤Ë¤Ï¿·´´ÀþE2·Ï¤ª¤è¤ÓH5·ÏÅÅ¼Ö¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤¬Áö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë3¤Ä¤Î½ÅÍ×»î¸³¹àÌÜ
»þÂ®260km¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê±Ä¶ÈÁö¹Ô¤Ë¸þ¤±¡¢»î¸³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¹àÌÜ¤òÂ¬Äê¡¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
(1) ÎØ½Å¡¦²£°µÂ¬Äê¡ÊPQÂ¬Äê¡Ë
¼ÖÎØ¤È¥ì¡¼¥ë¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëÎØ½Å¡Ê½ÄÊý¸þ¤ÎÎÏ¡Ë¤È²£°µ¡Ê²£Êý¸þ¤ÎÎÏ¡Ë¤òÂ¬Äê¤·¡¢Ã¦Àþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁö¹Ô°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Â¬ÄêÍÑ¤Î¤Ò¤º¤ß¥²¡¼¥¸¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿ÀìÍÑ¤ÎÎØ¼´¡ÊPQ¼´¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ÅÅ¼ÖÀþÎ¥ÀþÎ¨Â¬Äê
¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î½¸ÅÅÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÍÀþ¤È¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤¬Î¥¤ì¤ë¡ÖÎ¥Àþ¡×¤ÎÉÑÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Î¥Àþ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¢¡¼¥¯¡Ê²Ð²Ö¡Ë¤ò¥«¥á¥éÅù¤Ç´ÑÂ¬¤·¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄêÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
(3) °µÎÏÊÑÆ°Â¬Äê
Îó¼Ö¤¬¹âÂ®¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÈùµ¤°µÇÈ¡×¤ä¡¢¹âÂ®Îó¼ÖÄÌ²á»þ¤Îµ¤°µÊÑÆ°Åù¤òÂ¬Äê¡¦É¾²Á¤·¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤äÀßÈ÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Î¹¿ÍÉ¬¸«¡ªÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¡Ö»þÂ®260km»î¸³¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ï¡©
ËÜ»î¸³¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¤ä¤ªËß¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿µÒ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë260km/h¤Ç¤Î±Ä¶ÈÁö¹Ô¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ò´Þ¤à¶¦ÍÑ¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤»þ¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ßÊªÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆÃÄê»þ´ü¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¿·´´Àþ¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¢Í¿·È¡´ÛËÌÅÍ´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤ËÃ»½Ì¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¤Ï¡¢2026Ç¯11·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏÆ»¤Ë·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤¹¤°¤ËÂçÁýÈ¯¡¦Âç»þÃ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡ÖÆÃÄê»þ´ü¤Î´°Á´260km/h¥À¥¤¥äÄêÃå¡×¤ä¡Ö¾Íè¤Î»¥ËÚ±ä¿¡×¤Ø¸þ¤±¤¿Ì¤Íè¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÄê»þ´ü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÈô¹Ôµ¡¤È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò¡ª
¼óÅÔ·÷¡ÁÆ»Æî¡¦Æ»±û¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢±©ÅÄ¡ÁÈ¡´Û¡¦¿·ÀéºÐÊØ¤È¤Î·ã¤·¤¤¥·¥§¥¢Áè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·´´Àþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿ôÊ¬¤Î»þÃ»¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ô»ú°Ê¾å¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Å·¸õ¤Ë¶¯¤¯¡¢¼ê²ÙÊªÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾Á°¤Ç¤âºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¿·´´Àþ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·´´Àþ¤ÇËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ê¾è¤ëÈ½ÃÇ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁØ¤¬·ãÁý¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Î»¥ËÚ±ä¿¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹âÂ®²½¤Ø¤Î»î¶âÀÐ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢E2·Ï¤äH5·Ï¤¬Ìë¤ÎËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤Î»î¸³¤Ï¡¢º£¸å¤ÎËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¹âÂ®±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¡ª¤ªËß´ü´Ö¤Ï»þÂ®260Ò¤Ç Åìµþ¡Á¿·È¡´ÛËÌÅÍ´Ö¤ò5Ê¬Ã»½Ì¤·¡ÖºÇÂ®3»þ´Ö52Ê¬¡×¡Ê2025Ç¯5·î·ÇºÜ¡Ëhttps://tetsudo-ch.com/13001571.html
ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÀ°È÷¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢¸å»Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´ÓÄÌ
Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¿·È¡´ÛËÌÅÍ¡Á»¥ËÚ´Ö¤ÎÀ°È÷¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¿ÊÄ½¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯6·î12Æü¤Ë¸å»Ö¡Ê¤·¤ê¤Ù¤·¡Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´ÓÄÌ¤·¤¿¤³¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ°æÀîÂ¼¡¦Í¾»ÔÄ®¡¦¾®Ã®»Ô¤Ë¸Ù¤ë¡¢±äÄ¹17.975km¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÁ´17ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢12ËÜÌÜ¤Î·¡ºï´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÎÆñ¹Ò¤Ë¤è¤ê¹©´ü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶È»þ´ü¤Ï2038Ç¯ÅÙËö°Ê¹ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Ìë¤ÎËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë»þÂ®260km¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Î¤¿¤á¤Î¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¡£Ì¤Íè¤Î²÷Å¬¤ÊËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÆ»¤Ê¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¤ªËß¤äGW¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÌ¤ÎÂçÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¡¢PIXTA¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë