【キスはしたけど友達だよな!?】 6月18日配信開始

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CLLENNは、原ペ～ニョ氏のBL漫画「キスはしたけど友達だよな!?」の最新話となる第10話を6月18日よりコミックシーモアで先行配信開始する。

本作は、「心も躰もひとつに交わる」溺愛系ボーイズラブレーベルNuPuの人気作品。ルームシェア相手の陽向（ひなた）と隼人（はやと）の2人によるベロチューから始まるラブコメディ。

□コミックシーモア「キスはしたけど友達だよな!?」のページ

【あらすじ】

【なんでコイツ、キス慣れてんだよ…！】限界ルームシェア中の腐れ縁大学生・陽向（ひなた）と隼人（はやと）。童貞卒業を掲げたコンパの王様ゲームで、2人に下された命令は…男同士の濃厚なキス!!（くちんなかぬるってする…！）いきなり舌を入れられ、必死で息つぎする隼人に対し、陽向の目つきは真剣で…!?陽向に翻弄されたことが気に入らない隼人は、「リベンジマッチ」を持ち掛ける。すると、陽向はさっきよりも激しいキスをしてきて…！その夜から、初めての感情に戸惑う2人。ずっと一緒にいたのに知らなかった一面。俺らの関係ってキス一つで壊れるようなもんなのかよ――!?ベロチューから始まるヤケクソ・ラブコメディ!!

(C)原ペ～ニョ/CLLENN