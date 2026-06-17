ふとした瞬間に襲ってくる、あの「イテテ……」という不快感。腰痛持ちのみなさんなら、このひと言だけで私の日常を想像し、そして共感いただけることだろう。 私は職業柄、デスクワークで長時間PCと睨み合う日もあれば、夜はメディア関係者との会食、週末は趣味のゴルフや、地元コミュニティファームでのタフな畑作業（草刈りなど）と、とにかく腰を酷使するライフスタイルを送っている。 朝、ベッドから起き上がるときの「