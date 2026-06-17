第一三共ヘルスケアは8月31日、つらいせき・たんに特化して優れた効果を発揮する鎮咳去たん薬「ルルダイレクトS錠」(OTC医薬品:指定第2類医薬品)を発売する。第一三共ヘルスケア「ルルダイレクトS錠」「ルルダイレクトS錠」は、かぜに伴う症状の中でも、特につらいせき・たん症状に着目して処方設計された総合かぜ薬。せきに効く成分4種、たんに効く成分1種、合わせて5つの有効成分を同時配合することで我慢できないせき・たんに効