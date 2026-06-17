レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成レトロの象徴とされるのがガラケーと呼ばれる携帯電話です。中でも、INFOBARは、ふたつ折りパカパカケータイ全盛期に、あえて大画面よりもデザインを重視したストレート端末で話題になりました。しかし、同様のストレート端末はほかにもありました