6月14日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、かつて自身が担当していた情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の番組コーナー「まじっすか」に出演し、大きな話題を呼んだ。くしくも同じ日、二宮和也らのYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」で中丸の映像が “解禁” され、注目を集めている。よにのちゃんねるは、二宮、「Hey！ Say！ JUMP」山田涼介、「timelesz」菊池風磨、そして中丸の4人で構成される。中丸は2024年8月の「