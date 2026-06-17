6月14日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、かつて自身が担当していた情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の番組コーナー「まじっすか」に出演し、大きな話題を呼んだ。くしくも同じ日、二宮和也らのYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」で中丸の映像が “解禁” され、注目を集めている。

よにのちゃんねるは、二宮、「Hey！ Say！ JUMP」山田涼介、「timelesz」菊池風磨、そして中丸の4人で構成される。中丸は2024年8月の「文春オンライン」で “アパ密会” を報じられて以降、同チャンネルに出演していなかったが、最新の動画で変化があった。

「山田さんの交友関係を広げる企画で、弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感さんがゲスト出演しました。こたけさんが、弁護士という立場から、よにのちゃんねるでの山田さんの言動を検証するため、過去の映像が流れました。

そのなかで、2021年と2024年の動画が紹介されたのですが、中丸さんの姿も映っていたのです。過去の映像とはいえ、中丸さんの “出演シーン” が流れるのは約2年ぶりでした」（スポーツ紙記者）

動画内で、中丸の映像が流れたことに関して、Xでは

《よにの見たけど、中丸くん準備かと思ってしまう内容やった》

《中丸くんめっちゃ出してたwちょっと前モザイクかけていたのに》

など、驚く声があがっている。

「騒動後、3人が中丸さんの名前を出すことはあったものの、映像は流れない状況が続いていました。2025年11月には、騒動前の2024年7月に4人で撮影したものの、中丸さんの活動自粛にともない、公開を見送っていた動画が紹介されました。

しかし、中丸さんがカメラに映った場面になると、画面が黒に切り替わり、音声のみ流れて吹き出しに『中丸』という文字が表示される編集が施されていたのです。

よにのちゃんねるなりのイジりだったのかもしれませんが、中丸さんの姿を映さないことに関して、“タブー扱い” と見る向きもあったようです。それだけに、今回の解禁に意味を感じるファンもいたのだと思われます」（芸能記者）

“アパ密会” 騒動後、一時芸能活動を自粛していた中丸だが、2025年1月から活動を再開。最近は、バラエティ番組に出演することも増えているが、よにのちゃんねるへの復帰は注視されていたという。

「中丸さんは、KAT-TUNのラストライブに参加し、個人のYouTubeチャンネルを再開するなど、少しずつ仕事が増えていました。しかし、騒動から2年近く経っても、よにのちゃんねるに出演することはなかったのです。

かつてのレギュラー番組である『シューイチ』に出たことで、よにのちゃんねるに戻る可能性も取りざたされているようです」（同前）

もう一度、4人そろう日は来るか。