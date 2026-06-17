山形県南陽市内の中心部で6月17日、クマの目撃情報が相次ぎ、市の猟友会が緊急銃猟でクマ1頭を駆除しました。17日午前4時半ごろ南陽市郡山のJR赤湯駅東側で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。さらに、午前4時50分ごろ赤湯駅から西に1キロ以内の距離にある沖郷中学校の南西側でも目撃されました。クマの目撃を受けて、沖郷中では保護者に対し、車で生徒を送迎するよう呼び掛けたということです。その後、午前6時