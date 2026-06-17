千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。6月14日（日）の同番組では、騒動を起こした伊藤俊介（オズワルド）が名誉挽回に燃えるも、痛恨のミスを犯す場面があった。©AbemaTV,Inc.今回の企画は、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、欲望を叶えようとする人物に密着し、その結末を予想する「人間パドック」。伊藤の「ベイスターズファンとして伊集院光さんに認め