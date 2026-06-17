きょう(水)も沖縄本島から鹿児島県にかけて、激しい雨に警戒が必要です。梅雨前線は種子島・屋久島地方に停滞する見込みで、特に奄美地方では、きょうの夕方にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。これまでの大雨ですでに地盤が緩んでいる所があるため、土砂災害には厳重な警戒をお願いします。一方、本州では日中晴れる所が多く暑くなりそうです。ただ、午後からは次第に雲が広がり、夜は近畿や