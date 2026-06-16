6月14日（日本時間15日）の日本対オランダは、終了間際の劇的な同点ゴールもあって、大きな盛り上がりを見せた。NHK総合で放送された一戦は、月曜日の朝5時試合開始という時間帯にもかかわらず、世帯平均視聴率が27.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ・以下同）を記録。瞬間最高視聴率は34.9％にも達した。「サムライブルーは“史上最強“と呼ばれているだけあって、前評判が高かったのは事実です。しかも期待に違わぬ素晴らし