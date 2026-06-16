6月15日、歌手で俳優の夏木マリが自身のInstagramを更新。53年前の“再デビュー”時の写真を公開し、ファンからは懐かしさと歓声があがっている。《夏に決まりとなって50と3年！ まだ期待に応えようとしている 時間は平等に過ぎてる？ この季節は毎年あたらしいけどね〜》とつづった夏木は、1973年に再デビューした際のショットを公開した。「夏木さんは、1971年8月、19歳のときに本名の中島淳子の名前で『小さな恋（リトルラ