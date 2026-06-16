この記事をまとめると ■BMWは「ビジョン・ノイエクラッセ」シリーズの新型車を相次いで発表している ■「ノイエクラッセ」の第3弾モデルが国内テストされている現場に遭遇した ■車格や出まわっている情報から推測して電動モデルのX5「iX5」と予想できる 人気のSUVがついにフルモデルチェンジ目前 BMWが2023年のジャパンモビリティショーに展示したコンセプトカー、「ビジョン・ノイエクラッセ」。「ノイエクラッセ」とは、同社