被爆地・広島から平和への願い込め…今回で19回目の開催広島は16日、8月6日の巨人戦で開催する「ピースナイター2026」の詳細を発表した。広島から世界へ平和の尊さを発信するという想いを込めた、選手らが着用する「86特別ユニホーム」のデザインも公開された。スポーツを通じて平和の大切さを広く伝え、被爆地・広島から平和への願いを発信することを目的とした「ピースナイター」は今回で19回目の開催となる。特別ユニホー