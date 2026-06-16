千原ジュニア、テレビ業界の“理不尽なルール”に強烈な違和感「異常な世界やで」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月15日（月）に放送された同番組では、千原兄弟の千原ジュニアがゲストで登場し、番組撮影時の“ある違和感”について物申した。

【映像】千原ジュニアが異常だと気づいた“テレビ業界のあるある”

今回はゲストのジュニアが“毒だしノート”と称して、さまざまな本音を明かしていった。そのなかで、ジュニアがテレビ業界で感じた“ある違和感”について語った。

ジュニアは、番組の収録中にアシスタントディレクター（AD）の女性が倒れたエピソードを回想。

ADは収録前の準備作業が多く、ジュニアいわく「本番を迎えてるということは、ADの子は仕事が終わっている状態」と説明。おそらく疲労のピークに達し倒れてしまったという。

幸いその女性は無事だったが、この光景を目の当たりにしたジュニアは、タレントやプロデューサーなどは椅子に座っているのに、他のスタッフたちはその場に立ち続けなければならない状況に疑問を感じたと話す。

ジュニアはそんなテレビ業界の“理不尽なルール”を「異常な世界」と表現し、立つ仕事がないスタッフが無駄に立っている必要はないと主張。実際の自身の番組では、本番中はスタッフに座るように促していると明かした。

一方、ふと『耳の穴かっぽじって聞け！』の収録現場を見渡し、「ここまあまあ（スタッフが）座ってるな。非常に健全な現場」と称え、スタジオは笑いの渦に包まれていた。