「不祥事の検証を当事者である検察組織だけに任せてはいけません。刑事司法が変わっていくためにも、多くの人に関心を持っていただきたい」と語る村木厚子氏「99.9％」とは、日本の刑事裁判における有罪率だ。一見、検察の優秀さを示す数字のようだが、先進国では異常な高さといわれている。この裏側には、本来は無実のはずの冤罪被害者が相当数存在する可能性が指摘されているのだ。本書は、自身も冤罪被害者となった元厚生労働省