きょう16日（火）は、梅雨前線が近い沖縄や奄美、九州南部で雨が降り、時々雨脚が強まるでしょう。沖縄ではきのう15日の大雨で地盤の緩んでいる所がありますので、少しの雨でも土砂災害に警戒が必要です。九州南部の雨は午後になると止む予想ですが、奄美では前線に伴う雨雲がかかり続け、大雨になるおそれがあります。雷を伴った激しい雨や落雷、突風などに十分ご注意ください。本州付近は晴れや薄曇りでカラッとした陽気になるで