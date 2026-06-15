パドレス投手が“報復死球”と判断されて退場処分に【MLB】パドレス 9ー3 オリオールズ（14日・ボルティモア）パドレスのロン・マリナッチオ投手が13日（日本時間14日）のオリオールズ戦でガナー・ヘンダーソン内野手に死球を与え、退場処分となった。審判団は報復行為と判断したが、マリナッチオとクレイグ・スタメン監督は故意ではなかったと否定している。発端は5回だった。パドレスのザンダー・ボガーツ内野手が、オリオー