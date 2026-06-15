実業家の“ひろゆき”こと西村博之氏が6月14日にXを更新し、タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者が不同意性交の容疑で逮捕された事件を絡めつつ皮肉ポストを行った。「ひろゆきさんは動画のリンクとともに《Re:hacQの出演者からまた逮捕者。ろくでもないチャンネルですね！》と書き込みました。リンクされていた動画は、ひろゆきさんとボビー容疑者が、人気ビジネス系YouTubeチャンネルの『ReHacQ−リハック−【公