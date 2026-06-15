エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続けていた“シタ妻”が、最凶の毒母から我が子を守り抜いて迎えた結末に、視聴者から「号泣」「切ない」といった反響が寄せられた。【映像】視聴者涙 不倫モンスター妻が“母になる”瞬間6月12日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の最終回が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍