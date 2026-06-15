週明け１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６４．９６ポイント（１．６１％）高の４０９６．４７ポイントと続伸している。投資家のセンチメントが上向く流れ。米国とイランの和平合意が材料視されている。ホルムズ海峡の船舶航行も再開される見通しとなり、日本時間１５日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は急落。一時８０．００米ドル／バレルと、３月上旬以来の安値水準まで下げる場面がみられた