アイベックスエアラインズは、「IBEXタイムセール」を6月19日から25日まで開催している。全路線が対象。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は7月1日から10月24日までで、8月7日から16日までは対象外となる。設定座席数には限りがあり、一部セール価格の設定がない便もある。燃料などのコスト高騰に伴い、セール価格を値上げしているとしている。・仙台発着札幌/千歳（6,820円）、名古屋/中部（8,250円）、大阪/伊丹（8,