エアロKは、茨城〜清州線の運休期間を延長する。運休期間は4月9日から8月29日まで。当初は5月30日までを予定しており、その後7月30日までに延長していた。9月から運行を再開する見通し。中東情勢を背景とした燃料価格の高騰による、航空会社の運航計画の見直しに伴うものとしている。夏スケジュール期間中は火・木・土曜の週3往復を運航する計画だった。機材はエアバスA320型機を使用する。予約客には、無手数料での変更や払い戻し