ポニーリーグのU-12日本代表が「アジアチャンピオンシップ」で優勝中学硬式野球の「ポニーリーグ」U-12日本代表は、8日から中国・天津で開催された「アジアチャンピオンシップ」で優勝を果たした。他チームを寄せつけず、全勝でアジアを制した日本代表は、9月25日から米国で開催される「ワールドシリーズ」に出場する。U-12日本代表は予選リーグを無傷の4連勝で1位通過し、準決勝は中国チームの「Tongsi」を14-0、決勝では日本