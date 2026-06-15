2026年7月1日（水）搭乗分より、ANAグループ運航便における「機内持ち込み手荷物」のルールが一部変更され、ハンドバッグやPCケースといった「身の回り品」のサイズ規定が厳格化されます。これまでは「前の座席下に収納できる大きさ程度」とされていた基準が明確に数値化され、手荷物の落下事故防止や定時運航の確保を目的とした運用が始まります。夏の旅行や帰省シーズンを前に、空港で搭乗直前に慌てないために、旅行者や航空ファンが知っておくべき「40cm×30cm×20cm以内」の新ルールと、その影響について解説します。

ANAグループ運航便で7月1日からルール変更

2026年7月1日からの機内持ち込みルール（ANAのWebサイトより）

2026年7月1日（水）より、ANAグループ運航便において機内へ持ち込む「身の回り品」のサイズ規定が厳格化します。変更後は、身の回り品のサイズが「40cm×30cm×20cm以内」とより具体的になります。

背景にある定期航空協会の新ガイドライン

今回の対応は、国土交通省航空局からの事務連絡に基づき、定期航空協会が機内持ち込み手荷物に関する業界統一ガイドラインを策定したことによるもの。定期航空協会のガイドラインは、2026年4月1日から適用を開始しています。ガイドラインで新設・強調されたポイントは以下の通りです。

・手荷物はハンドバッグやショルダーバッグなど身の回り品と手荷物の合計2個まで（総重量10キロ以内）。

・身の回り品は前の座席の下に収納できる大きさの範囲内とする。

・手荷物は、自分で上の棚に収納できるサイズおよび重さにする。

CAは、手荷物の収納を原則手伝うことができなくなりました。規定サイズ・重量内であっても、自力で収納できない手荷物は事前に貨物室へ預けることを心がけましょう。

空港でお土産を買う人は要注意！

今回のルール厳格化で旅行者が最も注意したいのが、空港の保安検査後などに購入した「お土産の紙袋」や「免税品の袋」の扱いです。

機内に持ち込めるのは、規定サイズ内の「手荷物（キャリーケースなど）1個」と「身の回り品（ハンドバッグやリュックなど）1個」の合計2個まで。もしキャリーケースとリュックを持った状態で、さらにお土産の袋を持っていると「個数超過」となってしまいます。

また、身の回り品が「40cm×30cm×20cm」を超えてしまうと搭乗口でストップがかかり、急遽貨物室へ預け入れになる可能性があります。手荷物は事前にひとつにまとめるなど、搭乗前のパッキングにはこれまで以上の注意が必要です。

定期航空協会によると、手荷物が落下することで、本人や周囲の人が怪我をするケースが発生しているとのこと。今回のルール厳格化を少し窮屈に感じるかもしれませんが「安全で定刻通りのフライト」を実現し、乗客全員の利益を守るための大切なアップデートです。今年の夏は、事前に自分の荷物サイズを測り、規定内に収まるか確認してから、スマートで快適な空の旅へ出かけましょう！

（TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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