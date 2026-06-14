2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。エンタメ・スポーツ部門の第2位は――。▼第1位細木は政界の黒幕を｢お酒で殺した｣と言った…暴露本を書いたライターだけが知る｢ヤクザより怖い細木数子｣▼第2位原辰徳でも高橋由伸でもない…阿部慎之助の衝撃辞任でついに動いた｢巨人の次期監督｣の意外な本命▼第3位そりゃ帝大病院でVIP待遇になるわ…｢風､薫る｣では描かれない､仲間由