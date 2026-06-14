2029年春の完成を目指している山形県村山市の新たな「道の駅」事業の進捗報告会が13日、市内で開かれ、施設の完成イメージや設計のコンセプトが初めて公開されました。SANAA事務所・妹島和世 代表取締役「大きな丸い屋根に囲まれた中庭の周りに村山市の魅力とにぎわいが広がり人々が集まりつながる公園のような道の駅」「道の駅むらやま」の移転事業は東北中央道の整備などによる交通環境の変化に対応するため村山市が2029年