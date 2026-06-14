久松宏輝トレーナー推奨…上半身が走る「壁蹴りジャンプ＆ブレーキ」打撃で飛距離アップに欠かせないスイングスピードを上げるには、どうすればいいのか。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは“軸足の蹴りと前足のブレーキ”が重要と説明。動き習得ドリルとして「壁蹴りジャンプ＆ブレーキ」を紹介している。腕の力に頼ってバットを振っても、スイングスピードは上がらない。重要な