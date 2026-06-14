久松宏輝トレーナー推奨…上半身が走る「壁蹴りジャンプ＆ブレーキ」

打撃で飛距離アップに欠かせないスイングスピードを上げるには、どうすればいいのか。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは“軸足の蹴りと前足のブレーキ”が重要と説明。動き習得ドリルとして「壁蹴りジャンプ＆ブレーキ」を紹介している。

腕の力に頼ってバットを振っても、スイングスピードは上がらない。重要なのは下半身。軸足を投手方向に強く蹴り、前足で急ブレーキをかける動きが必要になる。「下半身の動きでまず上半身を引っ張り出し、急ブレーキをかけると上半身が走る状態になります。下の力だけで強いスイングができるようになります」と久松さん。上半身が走れば自然とスイングスピードが上がり、打球を遠くに飛ばせるようになる。

右打者なら軸足である右足の裏を壁に付け、ステップ幅で立つ。軸足側に体をねじって股関節に力を溜め、股関節を投手側に向けてジャンプする。ここで終わりではなく、前足で着地すると同時に元の場所にジャンプして戻る。

「前足のブレーキの力が、バッティングの時のブレーキに繋がります」。打撃で前足でブレーキをかけなければ体勢が崩れて体が突っ込み、バットが走らない。「アクセルを踏んで動き出した力を前足で止めます。そうすると上（半身）だけが走ってくれます」。

小中学生には難度がやや高めのドリルだけに、始めは勢いよくやらなくてもOK。ゆっくり動かして動作を確かめてからテンポを速めて行う。最初のジャンプで着地した際に動きを止めず、瞬時に切り替えて逆方向にジャンプし、元の位置に戻るように努める。

久松さんは、10回を目安に行うよう勧めている。日々行うことでスイングスピードが上がり、ホームランも可能な長打力が身に付くはずだ。（First-Pitch編集部）