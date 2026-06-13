¢£¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè2ÃÆ¤Ç¶¦±é¤Î¤Õ¤¿¤ê ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÐ»Ò¥ë¥Ã¥¯¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬Ëöß·À¿Ìé¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É①～② Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢A¤§! groupËöß·À¿Ìé¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥ë¥Ã¥¯¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè2ÃÆ¤Ç¶¦±é¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÄ¹ÃË¡¦¤ª¤½¾¾¤òËöß·¤¬±é¤¸¡¢¸þ°æ¤Ïµì¡¦¤ª¤½¾¾¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¸þ°æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²èÂè1ÃÆ¤ÇÄ¹ÃË¡¦¤ª¤½¾¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ ¼Ì¿¿¤Ç¤Õ