ホワイトソックスとのカード初戦【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦で逆転負けを喫した。大谷翔平投手は欠場。佐々木朗希投手が5回途中7失点の内容で4敗目がついた。チームは先発した佐々木が初回にソロを許すも、2回には満塁からエスピナルの2点適時打で逆転した。4回まではリードしていたものの、5回に佐々木がこの日初めての四球から3