本日6月13日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「レトロ自販機＆謎ハウス 大捜索2時間SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！まずは、“昭和を愛する博士ちゃん”森川蓮生（もりかわ・れん）くん（15歳）による、レトロ自販機大捜索旅に密着。部屋中が懐かしいホーロー看板で埋めつくされていることでおなじみの蓮生くん。実は、ホーロー看板にのめり込む前からレトロ自販機が好き