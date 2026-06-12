友近が主演を務める「友近サスペンス劇場」第2弾『寝台特急「はつゆき」殺人事件』の特報映像が12日、フィルムエストTV公式YouTubeチャンネルで公開された。前作に続き西井紘輝監督が手がけ、今回は北陸・石川県七尾市を中心とした能登エリアが舞台に。友近演じる黛京子が、架空の寝台列車「はつゆき」をめぐる難事件に挑む。『寝台特急「はつゆき」殺人事件』7月中旬の公開に先駆けて制作された特報映像では、物語の舞台となる架