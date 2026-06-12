元WBC世界ライト級王者のガッツ石松さんが、6月2日、肺炎のため都内の病院で亡くなった。76歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執りおこなわれ、お別れの会の開催については未定だという。栃木県鹿沼市（旧栗野町）出身のガッツさんは、実家について家財もなにもなく「掘っ立て小屋みたいな家だった」と語っていた。「家を建て直し、両親に腹いっぱい食べさせたい」との思いを胸に、中学卒業後に上京をはたす。飲食店など