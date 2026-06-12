6月11日、女優の長谷川京子がInstagramを更新し、私服姿を公開した。その大胆なデザインが注目を集めている。長谷川は《Eat Work Workout》とつづり、トースト、目玉焼き、ソーセージ、サラダが並んだ写真をアップ。この投稿に、最新の私服姿を収めた写真も複数枚、掲載された。「グレーのパンツに白いTシャツなど、ラフなコーディネートもありましたが、エレベーター内で撮影された写真は異彩を放っていました。胸元がぴっち