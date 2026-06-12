スポーツにおいて、勝敗やスピードを競い合うのは当然のことかもしれない。しかし、その価値観のもとでは、運動が得意ではない人、シニア、小さな子どもたちは疎外感を感じることもあるかもしれない。そんなスポーツの「競い合う楽しさ」はそのままに、すべての人に向けて扉を鮮やかに開いたピッチがある。基本ルールは「走らないこと」。青空が広がった５月17日、高円宮記念JFA夢フィールドで開催されたのは、ウォーキングフット