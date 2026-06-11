オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、FWメンフィス・デバイに状態について語った。10日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表。8日には本大会前最後のテストマッチとしてウズベキスタン代表と対戦し、コーディ・ガクポのPKによる2ゴールで2−1の勝利を収めている。その試合では最前線にドニエ