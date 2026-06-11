多くの食品に記載されている「賞味期限」。期限内だからまだ大丈夫と思っていませんか。賞味期限内の食品を食べる際の注意点について、消費者庁がXの公式アカウントで紹介しています。【要注意】知らなかった…これが賞味期限と消費期限の“根本的な違い”です！消費者庁は「賞味期限は、未開封かつ適切に保存された状態での目安。開封後は『できるだけ早めに消費する』ことが重要です」と投稿。注意点として「賞味期限内で