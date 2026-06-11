ウルヴァーハンプトンは11日、ロブ・エドワーズ監督との契約を解除することを発表した。ウルブスは2017−18シーズンにチャンピオンシップ（イングランド2部）を制覇し、プレミアリーグへ復帰。昇格から2年連続で7位に食い込むなど好成績を収めていたが、近年は低迷。今シーズンはブラジル代表FWマテウス・クーニャ（現：マンチェスター・ユナイテッド）やアルジェリア代表DFラヤン・アイト・ヌーリ（現：マンチェスター・シテ