【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー】 【バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 前期丸ミラー】 6月11日 予約開始 9月 発売予定 価格：各4,290円 「バリバリ伝説 1/24 完成品バイク 巨摩郡 / Honda CB750F 後期角ミラー」 ホビージャパンは、ダイキャスト製 塗装済み完成